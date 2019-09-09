ردة فعل غريبة من رنا الأبيض بعد أن عقد زوجها خطوبته على فتاة أخرى!

لم تتحمّل الممثلة السورية رنا الأبيض أن تُبقي الأمر سرًا، ونقلت ما حدث بينها وبين زوجها وائل دباس إلى السوشيال ميديا والمواقع الفنية خلال اليومين الماضيين، وفي خضم كل تلك الأحداث، أغرب ما حصل هو ردة الفعل غير المتوقعة من الفنانة السورية تجاه خطبة زوجها من فتاة أخرى.

وفي التفاصيل، قامت رنا الأبيض بنشر صورة عبر حسابها على موقع إنستغرام تتضمن خبر عقد قران زوجها الحالي وائل دباس على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى شيرين عقاد، وقدمت له التهنئة والمباركة في هذه المناسبة، وكأنه شخص غريب لا يمت لها بصلة.

وبحسب موقع "الفن"، أكدت الأبيض أنها ستتقدم بدعوى تفريق ضد زوجها بعد زواج دام 13 عامًا دون إنجاب أطفال لأسباب صحية تتعلق بزوجها، مشيرة إلى أنها صبرت وتحملت كل تلك السنين، وتفاجأت بالنهاية بأنه ارتبط سرًا بفتاة أخرى.

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