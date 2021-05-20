الدكتورة خلود تُهدي زوجها سيارة فارهة بمناسبة عيد ميلاده!

احتفلت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود بعيد ميلاد زوجها الشاب الأردني أمين بأجواء عائلية برفقة أطفالهم الأربعة.

هدايا ومفاجأت خلود لـ أمين كانت مُتعددة ما بين فرقة موسيقية في منزلهما ضمن أجواء احتفالية ما بين المكسيكية والإيطالية، ومن بعدها فجرت خلود إحدى المفاجأت والتي كانت عبارة عن إعداد غرفة خاصة مليئة بالملابس من علامات تجارية مرموقة، وأشارت الدكتورة خلود أن الهدايا من إختيار ابنتهما الأكبر.

من بعدها اتجه الثنائي إلى اليخت الخاص بهما حيث كان هنالك مفاجأة أخرى ما بين قالب الحلوى وإصدارات خاصة من العطور الرجالية تم تقديمها لـ أمين.

أما المفاجأة الأضخم فكانت عبارة عن سيارة فيراري باللون الأبيض تم تقديمها له من قبل زوجته وبحضور مسؤولين من الشركة الذي قدموا له باقة ورود وتمنوا له سنة سعيدة وسط عائلته.

طلاق الدكتورة خلود

الثنائي كان قد تصدر الحديث منذ أيام بعد أن تم تداول هاشتاق "طلاق الدكتورة خلود من أمين" دون أن يتم مشاركة أي تفاصيل صعد الهاشتاق إلى المرتبة الأولى ضمن تفاعل كبير من الجمهور الذي تساءل عن ما يحدث وما إذا كان فعلاً الثنائي قد افترقا بعد سنوات من الزواج أثمر عنها 4 أطفال، فيما خمن البعض أن الهاشتاق مدفوع من أحدهم والهدف منه إثارة الجدل وخلق بلبلة لا أكثر ولا أقل.

وقرر وقتها خلود وأمين الرد على طريقتهما بمشاركة فيديو لهما معاً من داخل مكتب الأخير ويشكلا بيدهما إشارة قلب دليل على أن محبتهما وعلاقتهما ما زالت مستمرة ضمن أغاني رومانسية، ومن بعدها استمرا بتصوير يومياتهما دون التطرق إلى موضوع الإشاعة بشكل مباشر.

يشار إلى أن خلود متزوجة من شاب أردني يدعى أمين غباشي منذ عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي، حيث رُزقت بطفلتها الأولى عام 2017 وأطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي من عام 2019 بثلاثة توائم (صبي وفتاتان)، أطلقت عليهم أسماء خالد، ليليان وليان.

للمزيد من قسم الترفيه:

دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم….وحالتها الصحية حرجة!

مودل روز وموقف مُحرج بعد أن أظهر شاب عضوه الذكري خلال بث لايف!

فاطمة الأنصاري ويعقوب بو شهري يتصدران الحديث بخطوبتهما..الحُب انتصر من بعد الرفض!