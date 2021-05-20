دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم….وحالتها الصحية حرجة!

"دلال عبد العزيز ما زالت تصارع من أجل حياتها في العناية المُركزة وإلى حد الآن لا تعلم بوفاة زوجها الممثل سمير غانم"!

هذا كان هو الخبر الذي تداولته الصفحات الفنية من خلال مصدر داخل المستشفى الذي وضح أن الحالة الصحية للممثلة في حالة خطرة بسبب إنخفاض نسبة الأكسجين في الدم على أثر إصابتها بفيروس كورونا. الجمهور بدوره تمنى الشفاء العاجل لـ دلال وأن يربط الله على قلبها وعلى قلب ابنتيها دُنيا وايمي بسبب فقدان سمير غانم.

يذكر أن وفاة سمير غانم تم إعلانها منذ ساعات تحت صدمة كبيرة في العالم العربي خاصةً مع تداول فيديو مؤثر للراحل وهو يتحدث عن خوفه من الموت وأنه لم يعد صغيراً والخوف يزداد كل يوم في قلبه.

سبب وفاة سمير لم تكن فيروس كورونا فقط بل تدهور وضعه الصحي بشكل عام ما بين أمراض مُزمن مثل الفشل الكلوي والضغط، وقد أعلن الممثل حسن الرداد والذي هو زوج إيمي سمير غانم الخبر بـ منشور جاء فيه:

"إنا لله و إنا اليه راجعون..وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ،ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله...ملحوظة: الوفاة ليست بسبب #كورونا".

دلال عبد العزيز تتلقى العدوى من إبنتها

بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ عدة أيام أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.

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