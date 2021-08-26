نبيل عجرم شقيق نانسي عجرم يدخل القفص الذهبي بزواج مدني في قبرص.. شاهدوا!

احتفل الفنان اللبناني نبيل عجرم والذي هو شقيق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

نبيل عجرم قرر الاحتفال بزفافه عن طريق زواج مدني في مدينة قبرص، وتم منذ ساعات تداول الصُور الأولى للثنائي والعروس التي ارتدت الفستان الأبيض أثناء توقيع عقد الزواج.

الجمهور بدوره وجه التهاني للثنائي وبإنتظار أن يقام حفل صغير في بلده الأم لبنان بحضور العائلة والمقربين مع أخبار متداولة أن شقيقته نانسي عجرم هي من ستحيي الحفل.

من هو نبيل عجرم ؟

عن حياته فقد ولد في الأشرفية بيروت وأخواته هم الكاتبة نادين عجرم والفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهو أصغر منها، أما عن مشواره الفني فقد كانت انطلاقته عام 2006 حيث قدم أول أغنية له بعنوان بياع الوفا مع المخرج جاد صوايا الذي تولى إدارة أعماله ،قدم بعدها أغاني منفردة لكنه ابتعد عن الساحة الفنية ،وعاد من بعدها عن طريق التلحين لعدة نجوم من بينهم شقيقته نانسي عجرم.

إحدى أعمال نبيل عجرم كانت أغنية "ليش معذبني" والتي أطلقها على طريقة الفيديو كليب وحققت ضجة كبيرة بسبب جرأة المحتوى الذي قدمه خلال العمل الفني. ومن بعدها أطلق فيديو كليب حمل عنوان "حكايتك إيه" إضافةً إلى مجموعة أغاني سينجل من بينها أما اتخطفط خطفة، تعال هنا، حبيتا، قلي يلي، كل البنات، اللي ظالم".

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