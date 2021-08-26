نانسي عجرم إلى جانب شقيقتها بظهور نادر!

تداول رواد السوشال ميديا صُور جديدة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وشقيقتها الكاتبة نادين عجرم إضافةً إلى شقيقها الفنان نبيل عجرم وخطيبته.

الصُور المتداولة كانت من جلسة عائلية قيل أنها تحضيرات ما قبل زواج نبيل عجرم من حبيبته التي تعمل في مجال الصيدلة بعد علاقة امتدت لـ سنوات، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة الحفل المنتظر للثنائي ضمن أخبار أن نانسي عجرم ستغني في الحفل...مع تداول الصُور لفت إنتباه الجمهور الشبه بين نانسي عجرم وشقيقتها نادين ما بين تفاصيل الوجه وحتى تسريحة الشعر والمكياج المُعتمد.

بالحديث عن الحياة العائلية لـ نانسي عجرم فقد كانت قد شاركت منذ أيام صُور تجمعها بإبنتها الصغيرة ليا وارفقتها بتعليق "هيدا جزء من نهاري وإنتو كيف عم تقضوا وقتكن" ونالت الصُور إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

هيدا جزء من نهاري😊👩‍👧❤

و إنتو كيف عم تقضوا وقتكن؟ pic.twitter.com/xAAQbHTUVJ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 22, 2021

فنياً، كانت نانسي عجرم قد طرحت آخر ألبوماتها الغنائية والذي حمل عنوان "Nancy 10" ويحقق الألبوم انتشار كبير عبر التطبيقات الموسيقية ومنصة يوتيوب وخاصةً أغنية الهيت "سلامات" والتي تم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب وحققت للآن أكثر من 7 مليون مشاهدة.

أما على صعيد الحفلات فقد أطلت على جمهورها المصري من خلال حفل في الساحل الشمالي وغنت مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة، أما عن إطلالتها فقد كانت من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب والذي كان عبارة عن جمبسوت باللون الأسود.

نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل في تركيا خلال الأيام القليلة القادمة كما أنها تشارك ضمن برنامج "Stars on Board" إلى جانب نخبة من الفنانين من بينهم زميلتها النجمة اللبنانية نجوى كرم.



للمزيد من قسم الترفيه:

حورية فرغلي تطل لأول مرة من بعد تجميل الانف.. والجمهور ينبهر بالنتيجة!

فاطمة الأنصاري تظهر من دون حجاب وفستان قصير!

سمية الخشاب تسخر من قدرات طليقها أحمد سعد الجنسية بيوم زفافه!