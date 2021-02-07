سامية الطرابلسي "عملت كإستشارية تجميلية لعدة سنوات من دون شهادة في الطب"!

تعرضت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي لهجوم شديد من رواد السوشال ميديا بعد تصريح تم تداوله لها مؤخراً حول طبيعة عملها كإستشارية من دون أي شهادة طبية.

وفي التفاصيل، التصريح المتداول كان من لقاء قديم قبل 10 أشهر تقريباً من أحد البرامج الحوارية التونسية الذي يضم ضمن فقراته شخص مجهول الهوية يشارك أخبار حصرية ومعلومات عن الفنان كان قد أخفاها عن الجمهور أو لم يتم التطرق لها سابقاً.

من ضمن هذه المعلومات كان عمل سامية داخل السعودية قبل أن تنتقل لمصر لمدة 6 سنوات كإخصائية تجميل ومختصة في حقن الفيلر والبوتكس للنساء من دون أن تحمل أي شهادة لها علاقة بالطب أو التمريض.

وعلقت سامية على المعلومة بأنها صحيحة وانها قد حققت نجاح كبير خلال عملها في العيادة وأنها كانت تملك نظرة تجميلية أهلتها لشغل هذا المنصب طوال السنوات، وأضافت أنها خضعت للتدريب من قبل الطبيب المسؤول لمدة 6 أشهر وهو من يتحمل المسؤولية كاملة في حال حدوث أي شيء.

وأضافت الممثلة التونسية أن النساء كن يأتين لها بشكل مخصوص من عدة دول بينها "الكويت، الإمارات" ولم يسبق أن واجهها أي حادث خلال فترة عملها في العيادة وأن الأمر لا يعتمد على شهادة فقط بقدر ما هو ممارسة.

وأثارت تصريحات سامية الهجوم عليها بشكل كبير ضمن تعليقات تتسائل عن دور الرقابة الطبية في أمور مهمة ولها علاقة بحياة النساء واللواتي من الممكن أن يصيبهن تشوه بسبب العاملات من دون أي شهادة أو تصريح طبي ومن بين التعليقات كالتالي

"المفروض المستشفئ ذا يتعاقب ويشهر فيه الناس تدفع فلوس عشان تروح اخصائييين مو صالونات"..وتابع أحدهم "مفروض يفتحون تحقيق حول الاماكن اللي اشتغلت فيها لان احتمال بعد ماذلفت وظفوا ناس نفس الشي بدون شهادات"..وكان هنالك تعليق "لو دكتور او دكتوره سعوديه كان طلعو عينهم اختبارات وتصديق لشهاده وحاله والاجانب يلعبون بحسبه ارواح البشر بدون ما يتثبتون من شهاداتهم".

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