الرئيس التنفيذي لشركة روتانا يكشف عن تفاصيل التعاقد مع محمد رمضان

بعد انتشار خبر تعاقد وانضمام النجم المصري محمد رمضان إلى شركة روتانا، بدأت التساؤلات بالتداول بين الجمهور حول ماهية هذا التعاقد وتفاصيله، وانتاب الفضول الكثيرين حول ما سوف يقدمه "النمبر وان" خلال الفترة القادمة من أعمال غنائية.

لذا قرر السيد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات أن يكشف عن تلك التفاصيل الخاصة بالعقد الذي تم توقيعه مع محمد رمضان، وشملت الاتفاقية أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية، بالإضافة إلى إدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر ضمن عقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال سالم الهندي في البيان الصحفي: "الفنان محمد رمضان نجم حقيقي، وفعلا اسمه كلقبه .."أسطورة"، ونحن في "روتانا" يهمنا ويسعدنا ان نتعاقد ونضم الينا كل من هو مبدع، وفنان حقيقي وناجح. كذلك، لا يخفى على أحد الشهرة التي يمتلكها محمد رمضان في الساحة الغنائية مؤخرا، والتي من خلال اتفاقية تعاقده مع "روتانا" ستزيد وتضاعف من مكانته الغنائية، نظرا لخبرة واحترافية وأهمية "روتانا" وطاقمها، مصريا وخليجيا وعربيا. ونعد الجمهور بأعمال جميلة و"ضاربه" ومفاجات تسعدهم. أيضا نعدكم باتفاقيات وتعاقدات قادمة قريبة مع الكثير من نجوم الغناء في "هوليود الشرق" مصر الحبيبة، والتي سنعلن عنها تباعا".

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