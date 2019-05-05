رسالة من شكران مرتجى إلى نجوم الفن في سوريا قبل بدء شهر رمضان..فماذا قالت لهم؟

أحبت الفنانة السورية شكران مرتجى أن تخاطب زملاءها في الوسط الفني السوري، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ووجهت رسالة لهم حملت في طياتها الكثير من الحب والأمنيات بالنجاح لكل من تعب خلال الأشهر الماضية في التحضير للسباق الدرامي والأعمال الفنية.

وكتبت شكران مرتجى تعليقها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وقالت: " كل التوفيق والنجاح لدرامتنا السورية ونجومنا ونجماتنا زملائي الغاليين أينما وجدوا ولكل النجوم العرب بوركت جهودكم وليكن التميز حصادكم".

كل التوفيق والنجاح لدرامنا السورية ونجومنا ونجماتنا زملائي الغاليين أينما وجدوا ولكل النجوم العرب بوركت جهودكم وليكن التميز حصادكم 🙏🏻❤️🌺 — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) ٣ مايو ٢٠١٩

الجدير ذكره أن شكران مرتجى تشارك في العديد من الأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان ومن بينها: "ترجمان الأشواق"، "مسافة أمان"، "باب الحارة ج 10"، "بقعة ضوء 14"، "سلاسل ذهب"، بالإضافة إلى برنامج مسابقات مع الفنان سيف الدين سبيعي بعنوان "سيف وشكران والملايين برمضان".

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