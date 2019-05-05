سيرين عبد النور عن تيم حسن: هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلاً وموهبة ولطافة وتمثيلًا

حلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ضيفة على برنامج "بيت الكل" مع الفنان عادل كرم، في آخر حلقة قبل بدء شهر رمضان، وتحدثت خلال اللقاء عن تجربتها التي خاضتها هذا العام في العمل ضمن صفوف نجوم مسلسل "الهيبة" وتحديدًا مع النجم السوري تيم حسن.

وعندما بدأ عادل كرم الحديث عن النجم تيم حسن والاحترافية التي يقدمها من خلال أدائه المميز في مسلسل الهيبة، ردت سيرين عبد النور وقالت: "فيني اختصرلك اذا بدك..تيم حسن الممثل الكامل بالعالم العربي..شكلا، موهبة، اخلاقًا، التزاما، لطافة، شخص كتير مهضوم، وهو حدن كتير لزيز بالتصوير كتير بياخد وبيعطي مع الممثل، وبدي وجهلك تحية وقلك اني اشتقتلك والله يوفقك بكل شي بتعمله".

الجدير ذكره أن مسلسل "الهيبة – الحصاد" لهذا العام، سيشهد تغييرًا كبيرًا في الأحداث، ومنحنى درامي مختلف عن الجزئين الماضيين، حيث سيطل تيم حسن بشخصية "جبل الرومانسي" والذي يعيش قصة حب أثناء هروبه لبيروت مع الفنانة سيرين عبد النور، وسيختبر المشاهد الكثير من الإثارة والتشويق خلال مجريات الأحداث.

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