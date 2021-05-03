الراقصة جوهرة إلى السجن بقرار نهائي..وما فعلته استدعى التدخل الأمني!

صدر قرار من القوات المصرية بحق الراقصة جوهرة بالسجن لمدة سنة كاملة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

التهمة التي تم رفعها بحق جوهرة جاءت بسبب قضية قديمة من عام 2018 بعد أن أطلت جوهرة ببدلة رقص جريئة خلال إحدى الحفلات. الراقصة الروسية بدورها غادرت فندق إقامتها وسط مدينة الغردقة هاربة بعد أن وصلها خبر صدور أمر ضبط وإحضار بحقها وما تزال الأجهزة الامنية تبحث عنها بشكل مُكثف.

يذكر أن جوهرة كانت قد أوقعت الممثل ماجد المصري بورط بعد أن أظهر فيديو لم تتجاوز مدته الـ 10 ثواني اشمئزاز ماجد من الراقصة جوهرة لحظة التقاط الصورة الجماعية، إذ أن جوهرة وماجد كانا يستعدان لأخذ صورة مع العروسين وتفاجاً ماجد بـ جوهرة أمامه في الصورة لينظر لها باشمئزاز ويتراجع للخلف.

الجمهور وقتها هاجم ماجد لأن تصرفه غير مقبول ووصفه البعض بالعنصري، بينما توجه البعض الآخر لأبعد من ذلك وشارك صور وفيديوهات لـ ماجد برفقة فيفي عبده بلقطات أكثر من جريئة لعدة أفلام جمعتهما من بينها "زنقة الستات".

فضيحة الراقصة جوهرة

يذكر أن جوهرة واجهت فضيحة كبير بعد تسريب فيديوهات حميمة فاضحة لها برفقة شاب في بداية العشرينيات يدعى "خالد أحمد"... الشاب بدوره علق على الفيديو الفاضح بأنه متزوج منها منذ فترة وبأنهما لم يفعلا أي شيء مشين، مؤكدًا أن الصور والفيديوهات التي انتشرت كان يريد من خلالها توثيق علاقته الزوجية معها وتخليد الذكريات برفقتها، ولكن تم تسريب الفيديوهات بعد أن تعرض هاتفه للسرقة.

وكانت جوهرة الراقصة وقتها قد شاركت منشور عبر موقع "فيسبوك" بعد أن انتشرت الفيديوهات الفاضحة عبرت فيها عن غضبها وحزنها على ما حدث، وبعد ذلك أغلق كل من جوهرة وصديقها "خالد أحمد" حساباتهما على مواقع التواصل.

نبذة عن الراقصة جوهرة

هي راقصة روسية اسمها الحقيقي "إيكاترينا أندريفا" اشتهرت في مصر باسم جوهرة وذاع صيتها هناك خلال فترة قصيرة نظرًا لجمالها ورقصها الشرقي المتقن، إلى جانب أنها تمتلك مدرسة خاصة في تعليم الرقص الشرقي في مدينة موسكو.

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