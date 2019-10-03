السخرية تلاحق حليمة بولند بعد زيارتها لحفر الباطن في السعودية (بالفيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة ظهرت فيها الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وهي في زيارة لمنطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، وتظهر وسط تجمع عدد من الشباب السعوديين.

وجاء تواجد حليمة بولند، من أجل تصوير أحد الإعلانات الخاصة كما اعتادت في مهنتها، إلا أن المقاطع أظهرت تلقي حليمة بولند لسخرية واسعة من جانب الشباب المحيطين بها دون سبب، ففي لحظة تصويرها للمكان الذي قامت بزيارته وإمساكها بهاتفها تفاجئت بالتعامل معها بطريقة ساخرة.

وكان رد فعل حليمة بولند، على موقف الشباب منها هو التجاهل واستكمال التصوير، وهو الأمر الذي عرضها للانتقادات من جانب جمهورها لأنها تركت السخرية منها ولم ترد وأن هذا يؤكد أنها تسعى وراء جمع المال وفقط حتى لو كان هذا عن طريق السخرية منها.

وحرصت حليمة بولند، على الالتزام بالعادات والتقاليد التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في ملابسهم، فظهرت مرتدية العباءة السوداء وغطاء الرأس فيما حاول بعض الرجال المحيطين بها إبعادها المضايقات عنها.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حليمة بولند، للسخرية سواء داخل السعودية أو خارجها، فدائمًا ما تجد الإعلامية الكويتية نفسها في مواقف شديدة الحرج وتعليقاتٍ تؤكد خروجها عن المألوف.

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