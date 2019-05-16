السعادة تغمر حلا الترك في يوم ميلادها بسبب مفاجأة غير متوقعة من والدها..فهل انتهى خلافهما؟

عبّرت الفنانة الشابة حلا الترك عن سعادتها الغامرة في يوم عيد ميلادها الذي صادف الـ15 من مايو، وذلك بعد المفاجأة التي حضرها لها والدها محمد الترك، بحضوره إلى عيد الميلاد، والاجتماع بها بعد فترة طويلة من القطيعة والخلافات في الآونة الأخيرة.

ونشرت حلا مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع إنستغرام، وتركت تعليقًا وجهت فيه الشكر إلى والدها وقالت: "حبيت أشكر الوالد وربعي اللي أحبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي إياها.. واليوم كان أحلى يوم في حياتي واستانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم ويخليكم لي وأبوي حبيبي الله لا يحرمني منك، يعطيك العافية قلبي".

الجدير ذكره، أن الخلافات خلال الفترة الماضية اشتدت بشكل كبير بين حلا ووالدها وزوجته دنيا بطمة، خاصة بعد أن انتقلت للعيش مع والدتها منى السابر، ولكن على ما يبدو أن الأمور ستعود إلى مجاريها، وهو ما أكدته حلا من خلال فرحتها بقدوم والدها في عيد ميلادها.

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