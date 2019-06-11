سوريون يتعرضون للإساءة في مصر، وكندة علوش تخرج عن صمتها وتعلق

انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الأخبار عن تقديم المحامي سمير صبري مذكرة للنائب العام المصري، جاء فيها مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين المقيمين في مصر وحصرها، وهو ما استفز المصريين ليقوموا فيما بعد بإطلاق وسم "السوريين منورين في مصر" على موقع تويتر.

وبالتأكيد كان للفنانة السورية كندة علوش تعليق على ما حدث، والتي تعيش في مصر برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث أعربت عن سعادتها وإعجابها بالترابط والحب بين المصريين والسوريين وكتبت على تويتر: " السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكله محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جدًا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني المصريين_منورين_الدنيا".

#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة

هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية ❤️❤️❤️

وانا مني #المصريين_منورين_الدنيا ☀️❤️ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 9, 2019

ولم يكن الجمهور المصري الوحيد الذي عبّر عن حبه للشعب السوري ورفض ما قام به المحامي، حيث ساند نجوم الفن أيضًا الوسم الذي انتشر على تويتر وقاموا بنشره أيضًا، وكان من بينهم كل من محمد هنيدي وأحمد السعدني والإعلامي شريف عامر وغيرهم.

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