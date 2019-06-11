نقابة الموسيقيين في مصر تصدر بيانًا جديدًا حول أزمة شيرين الأخيرة والإيقاف

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن بيانها الجديد فيما يخص الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعدما كان قد صدر قرارًا في الفترة الماضية بايقافها عن الغناء نتيجة إساءتها لمصر خلال حفلها في البحرين.

وجاء في بيان النقابة أنه قد تم إلغاء قرار الايقاف في حق شيرين بعدما قامت بالاعتذار من الشعب المصري والنقابة على ما قالته أثناء حفلها في البحرين، وهذا جزء من البيان: " بشأن أزمة شيرين الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية وإصدار قرار بوقفها عن العمل منذ أكثر من شهرين علي خلفية حفلها الأخير بدولة البحرين، فقد أصدرت النقابة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/2019 قرار بالإكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة، بناءا علي إعتذار مكتوب إلى النقابة تعتذر للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلي رأسها الفنان هاني شاكر، وأوضحت أيضا أنها لم تكن تقصد أي معنى يفهم منه إساءة لبلدها مصر".

الجدير بالذكر، أن العديد من النجوم في الوطن العربي قدموا الدعم والمساندة لشيرين عبد الوهاب آنذاك عندما تم ايقافها عن الغناء، ومن بينهم الفنانة أحلام التي تحدثت إلى نقيب الموسيقيين هاني شاكر حول الأمر، وإليسا، ونانسي، وغيرهم الكثير.

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