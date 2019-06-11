بعد بدء موسم الحفلات في جدة..هنيدي وعبد الباقي يفتتحان موسم الكوميديا قريبًا (تفاصيل)

كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن عدد من الأعمال الكوميدية التي ستنطلق قريبًا في شهر حزيران، وذلك ضمن موسم جدة للكوميديا، وبحضور كلًا من النجمين محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.

وسيفتتح "موسم جدة الكوميدي" الفنان محمد هنيدي بمسرحية "ثلاثة أيام في الساحل"، في خيمة المسرح بمنطقة أبحر، وسيستمر العرض من 26 إلى 29 يونيو الجاري، كما سيعرض النجم الكوميدي أشرف عبد الباقي مسرحية "كلها غلط" من 10 إلى 13 يوليو القادم.

وسيحتضن موقع "حول المدينة- الشلال" مجموعة من العروض الكوميدية، من 10 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة "الكوميدي كلوب" السعودي، الذي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين.

الجدير ذكره أن هيئة الترفيه في السعودية بدأت بإطلاق العديد من النشاطات تزامنًا مع عطلة عيد الفطر السعيد، ومن أبرزها موسم الحفلات في جدة، والذي بدأ مع الفنانة أحلام، وتبعها كل من محمد عبده وعمرو دياب، وفي انتظار العديد من النجوم الآخرين مثل يارا ونانسي ووائل جسار وغيرهم.

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