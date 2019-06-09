السعودية مودل روز تتعرض لهجوم حاد بسبب ملابسها الجريئة..وهكذا كان ردها!

استقبلت الفاشينيستا السعودية مودل روز خلال الفترة الماضية العديد من الانتقادات والتعليقات بسبب طريقة اختيارها لملابسها، والتي اعتبرها البعض أنها تتعارض مع المجتمع الذي تنتمي إليه، خاصة وأنها في أغلب الصور تظهر عارية من جهة البطن بالإضافة إلى أجزاء أخرى.

وبعد الكثير من القيل والقال حول ذات الموضوع والكلام عن نفس الأمر مجددًا، ردت مودل روز من خلال مقطع فيديو تم إعادة مشاركته مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ودافعت عن نفسها وقالت: " انا لبسي خاص فيني أنا .. أهلى غير اهلكم وتربيتهم لي غيركم .. كل واحد له طريقة لبس غير الآخر واللي ينتقد هذا الكلام يبقى إنسان جاهل".

روز هي عارضة أزياء سعودية تبلغ من العمر 26 عاما وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجهت إلى مجال الأزياء في عام 2013 حيث كسبت شهرة واسعة فيه، ويتابعها عبر موقع إنستغرام أكثر من 10 ملايين متابع حول العالم.

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