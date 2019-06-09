شقيقة عزت أبو عوف توضح حقيقة تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة

بعد تدهور الحال الصحية للفنان المصري عزت أبو عوف ودخوله للعناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة، خرجت شقيقته مها أبو عوف بتصريحات إعلامية أوضحت من خلالها تفاصيل وضعه الطبي، مؤكدة أن وضعه الصحي حرج جدًا.

وأضافت مها أبو عوف أن الأطباء أكدوا لها بأن حال شقيقها الفنان عزت أبو عوف صعبة، وهو بحاجة للدعاء من الجميع، سواء عائلته أو أصدقائه أو محبيه من الجمهور، وكشفت التقارير الطبية لاحقًا أن المرض متمركز تحديدًا في الكبد والقلب.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون".

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس/آب عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته "الفور إم"، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".

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