مفاجأة صادمة: برنامج "شيخ الحارة" وأحمد آدم تسببوا بوفاة محمد نجم وهذا ما حدث!

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للإعلامي وائل الأبراشي أثناء تقديمه التعازي لزوجة الفنان الراحل محمد نجم، وتفاجأ عدد كبير من المتابعين برد الزوجة التي قالت: "مش هسيب حقه"، ليتضح فيما بعد أنها تقصد برنامج "شيخ الحارة" والفنان أحمد آدم وأنهم تسببوا بوفاة النجم الكوميدي بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لجلطة دماغية.

وفي التفاصيل، أكد شريف نجم ابن الفنان الراحل أن والده شعر بحزن كبير في صدره بعدما تابع حلقة أحمد آدم الذي هاجمه في برنامج "شيخ الحارة"، وتابع أن والده كان ينوي الظهور إعلاميًا بعد خروجه من المشفى للرد على هذه التصريحات القاسية في حقه.

وكانت بسمة وهبة قد عرضت خلال برنامج "شيخ الحارة" مقطع للراحل محمد نجم يتهم فيه أحمد آدم بتقليده في التمثيل، ومن هنا جاء رد أحمد آدم بطريقة شرسة، مؤكدًا أن محمد نجم رجل كبير في السن ويرفض الرد عليه منذ 20 عامًا، وانتقد طريقة عمله في المسرح وأضاف أنه كان يحاول الإيقاع بينه وبين الفنان محمد صبحي.

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