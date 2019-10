الشائعات الغرامية تلاحق وائل كفوري من جديد!

أخر ظهور للفنان اللبناني "وائل كفوري" من حفلة عيد ميلاد الإعلامية "ريما نجيم" 🔥 @waelkfoury #وائل_كفوري #ريما_نجيم #عرب #مشاهير #جديد #عيد_ميلاد #لبنان #بيروت #waelkfoury #arab #celebrity #new #birthdaygirl #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #singer

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 16, 2019 at 12:18am PDT