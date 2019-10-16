الشائعات الغرامية تلاحق وائل كفوري من جديد!

عادت الشائعات لتلاحق ملك الرمانسية اللبناني "وائل كفوري" حول وجود علاقة عاطفية تجمعه مع الإعلامية "جيسكا عازار".

بدأت الشائعات بملاحقة كفوري بعد طلاقه من أم ابنتيه السيدة "أنجيلا بشارة" التي اتهمته بالعنف خلال فترة زواجهما.

وجود جيسكا المتكرر بجانب وائل أثارت الشبهات فيما إذا كانت هي السبب الرئيسي وراء الطلاق، إلا أن الكثير يجهل أن وائل وجيسكا تجمعهما علاقة صداقة قوية بحكم وجود أصدقاء مشتركين بينهما وأن الأخيرة نفت كل الإشاعات وأكدت أنها غير صحيحة.

أخر ظهور للإعلامية اللبنانية بجانب كفوري كان مساء الأحد الماضي في حفل عيد ميلاد الإعلامية اللبنانية "ريما نجيم" في أحد مطاعم بيروت، مما عاد وفتح باب الشائعات مجددًا بالرغم من نفي كفوري وعازار لهذه العلاقة بشكل مستمر.

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