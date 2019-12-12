الصورة الأولى لزوج "روان بن حسين"..وهذا ما قالته عن "اليهود"!

تتصدر الفاشنيستا الكويتية "روان بن حسين" حديث السوشال ميديا منذ إعلان خبر حملها دون الكشف عن هوية زوجها أو مشاركة صور لحفل الزفاف.

وشاركت بن حسين مساء أمس صورة لزوجها وعلقت عليها "أجواء الكريسماس تنتشر..وكذلك أجواء الحب".

الصورة لم يظهر منها إلا جسد زوجها من الخلف، إذ تعمدت إخفاء وجهه. بينما تراوحت الأسباب حول نشر روان مثل هذه الصورة، إذ كانت هناك شائعات كان مضمونها أنها تزوجت من رجل كبير بالسن لذلك شاركت الصورة لنفي الأمر، وبعضهم خمن أنها تمهد لمشاركة صُور واضحة لوجه زوجها والكشف عن هويته قريباً.

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من جهة أخرى أثارت الجميلة الكويتية الجدل أمس، إذ كانت تتحدث عن الإحتفال بعيد المسيحيين "الكريسماس" واكدت أنهم منذ الصغر كانت تحتفل مع عائلتها بجميع الأعياد سواء كانت للـ "مسلمين، مسيحيين، وحتى اليهود" مما أثار غضب البعض وانتقدها.

روان أكدت أيضاً أنها لم تخطط لشيء بعد من أجل الاحتفال برأس السنة، إذ أن الحمل قد يعيق سفرها لخارج البلاد لكن على الأكيد أنها لن تبقى في البيت ليلة رأس السنة.

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