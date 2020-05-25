الصورة الأولى لـ رجاء الجداوي من داخل المستشفى!

تداول رواد السوشال ميديا الصورة الأولى للممثلة المصرية "رجاء الجداوي" من داخل المستشفى بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.

التعب بدى واضحاً على وجه رجاء، والجمهور تناقل الصورة بشكل كبير مع أمنيات الشفاء العاجل لها.

رجاء كانت قد أُصيبت أمس بـ فيروس كورونا عندما إرتفعت حرارتها في الليل فجأة، وبعد إجراء التحاليل الطبية الللزمة تبين إصابتها بالفيروس.

وكانت إبنتها أميرة طلبت من الجمهور أن يدعو لها وهي تبكي لأن وضعها الصحي غير مستقر، وبسبب خطورة المرض على الكبار في العمر.

يذكر ان رجاء كانت مشاركة في المسلسل الرمضاني "لعبة النسيان"، وقد إنتهت من التصوير منذ عدة أيام مما أثار رعب الكاست الذي من المحتمل أن يكون مصاب بـ الكورونا وعلى رأسهم دينا الشربيني زوجة الفنان المصري عمرو دياب.

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