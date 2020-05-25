هيفاء حسين تشارك صور أطفالها التوأم من حبيب غلوم لـ أول مرة!

بمناسبة عيد الفطر السعيد، شاركت الممثلة البحرينية "هيفاء حسين" الصورة الأولى لتوأمها من زوجها الدكتور "حبيب غلوم".

التوأم تمكن من أن يصبح حديث السوشال ميديا بجمالهما، وعلق الجمهور أنهما يشبهان والدتهما هيفاء أكثر.

يذكر أن هيفاء كانت رزقت بالتوأم السنة الماضية بشهر نوفمبر وأخفت صور التوأم لأنهما ما زالا صغيران وكانت قد أكدت أنها ستشارك الصور عندما تتضح ملامحها أكثر.

هيفاء كانت قد تزوجت من الدكتور حبيب عام 2010 بحفل بسيط اقتصر على الأهل والمقربين، وأضافت المصادر وقتها أن غلوم بعث برسالة عبر هاتفه المحمول إلى أصدقائه تفيد بزواجه بالفنانة البحرينية، ويقول نصها: "بسم الله، وعلى بركة الله؛ يطيب لنا أن نعلمكم بأنه تم بحمد الله زواج د.حبيب غلوم وهيفاء حسين، ودامت حياتكم تنعم بالفرح والسعادة".

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يذكر أن هذا الزواج الثاني لـ هيفاء، ولديها من زوجها الأول شاب يحمل ايم "سعد" ويبلغ من العمر 20 عاماً، وكذلك الأمر لـ حبيب الذي تزوج للمرة الثانية وله من زوجته الأولى ولدين وبنتين من زواج عمره 25 عاماً.

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