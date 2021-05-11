فوز الفهد تكشف جنس مولودها..وهدية فاخرة من زوجها بيوم ميلادها!

أعلنت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد للجمهور خبر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف منذ حوالي الشهرين بصُورة أظهرت بطنها المنتفخ بشهر الحمل الرابع تقريباً.

فوز وقتها لم تعلن عن جنس المولود، إلا أنها أمس قررت الإعلان بشكل غير مباشر بعد أن تلقت هدية فاخرة من زوجها وعلقت بـ "حبيبي بو أحمد" وبذلك يتضح أن الفاشنيستا الكويتية حامل بطفل ذكر وسيطلق عليه إسم أحمد.

أما عن الهدية التي تلقتها فوز فقد كانت مجموعة كبيرة من الورود إلى جانبها إسوارة من ماركة "كارتير" يصل سعرها إلى 57 ألف دولار أمريكي بمناسبة عيد ميلادها الـ 30.

يذكر أن فوز كانت قد تلقت مجموعة من الهدايا القيمة عند إعلان حملها والتي كانت عبارة عن خاتم ألماس أصفر من دار (GRAFF) العالمية وصل سعره لـ 2.255.400 مليون ريال سعودي، وأقراط من الألماس وصل سعرها تقريباً لـ 285.045 ألف ريال سعودي.

زواج فوز الفهد

وبالعودة لحفل زفافها فقد تمكنت وقتها من تصدر الحديث بسبب المجوهرات التي تلقتها من زوجها بتوقيع دار "كارتير" العالمية والتي بلغت قيمتها ما يقارب 2.5 مليون ريال سعودي من دون خاتم الخطوبة المرصع بالألماس وساعة يد أيضاً لا يوجد منها إلا 50 قطعة في العالم من دار كارتير أيضاً، ووقتها بعض المصادر أفادت أن العريس قدم لفوز أيضاً يخت وطائرة خاصة أيضاً!

واختارت الفاشنيستا ليومها الكبير Jumpsuit من المصمم اللبناني العالمي "إيلي صعب"، وهو ما عرضها للانتقادات لأن منطقة الصدر للتصميم كانت مفتوحة بشكل مبالغ فيه بالنسبة لمجتمع متحفظ، أما التعليق الثاني من الجمهور كان نهاية التصميم الذي على شكل شورت قصير، إذ كان واضحاً للعين على الرغم من التعديلات التي أضيفت عليه.

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