ليلى الرندي بعد تعرضها للتنمر والسخرية تطل بإعلان لشركة زين!

الطفلة ليلى الرندي كان الإسم الأكثر تداولاً قبل عدة أيام بعد تعرضها للتنمر من قبل التوأم شهد وعهد التي حلت معهما ضيفة منخلال البرنامج اليوتيوبي "ردة فعل".

بعد الهجوم الشديد على مُقدمتي البرنامج من الجمهور بسبب فعلتهما مع الطفلة، قررت شركة زين تكريم ليلى عن طريق إعلان لصالح الشركة أظهرها وهي ترتدي التاج على طريقة الأميرات، ونالت هذه الخطوة إعجاب الجمهور ورواد السوشال ميديا الذين أعادوا تداولوا إسم الطفلة مجدداً.

ليلى أيضاً كانت قد حلت ضيفة عبر برنامج "معاكم" من تقديم الإعلامي العراقي صالح الراشد و الفاشينيستا دانا الطويرش، وتحدثت خلال الحلقة عن التعليقات المسيئة التي تتلقاها عبر السوشال ميديا وأكدت أن الموضوع لا يهمها أبداً ولا تُعيره أي إهتمام.

بالعودة لموضوع التنمر، كان سبب الهجوم الذي أُطلق على التوأم الحوار المليء بالإهانة على ليلى بعد أن وجهوا لها عدة أسئلة منها ما إذا كانت ترتدي مقاس اكس لارج أو دبل إكس لارج، كما تم سؤالها عن عدد الوجبات التي تأكلها لتعلق إحدى التوأم بـ "ضايل بس تاكليني"!

الأمر لم يتوقف هنا، الطفلة ليلى شاركت فيديو علقت فيه أنها كانت مريضة وقت تصوير الحلقة لذلك كانت تبدو كأنها حزينة وتبكي وتابعت أنه لا يمكنها أن تشعر بالغضب من مقدمتي البرامج لأنهما مثل شقيقاتها.

تصريح الفتاة وقتها زاد الطين بلة وأعاد الهجوم مجدداً بتغريدات كان منها "الوقاحة في أكمل صورها، وبدل الاعتذار يتم استغلالها حتى تبرر لهم انا كنت مريضة وحساسة وايد بسرعة بجيت تضايقت بس المفروض ما اتضايق لأنهم مثل خواتي الكبار" لا حبيبتي مافي احد ما ينجرح من هالكلام ومن حقج ترفضينه وما تتقبلينه من قريب أو من غريب".

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