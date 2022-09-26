الظهور الأول لابن لجين عمران.. يشبه خاله باسل!

تفضل الإعلامية السعودية لجين عمران إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، وتمتنع عن نشر صور أو فيديوهات تجمعها بأبنائها احترامًا لخصوصيتهم، وامتثالًا لرغبتهم ورغبة طليقها.

ابن لجين عمران

ورغم محاولاتها الجاهدة وحرصها على إخفاء ملامح أبنائها، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا ملاحظة تواجد نجلها "سمير" في مقطع فيديو نشرته صديقتها الإعلامية الأردنية فادية الطويل عبر حسابها على "سناب شات"، حيث ظهر في الفيديو عن طريق الخطأ وليس بشكل متعمدة، خلال احتفالهم باليوم الوطني السعودي.

وشاركت فادية طويل متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو يجمع لجين عمران والإعلامي السعودي هاني الحامد أثناء تبادلهما الحديث، وبشكل مفاجئ يظهر "سمير" واقفًا خلف الحامد منتظرًا والدته.

وقبل انتشار الفيديو، كانت لجين قد نشرت صورة لنجلها وابنتها مخفيين ملامحه وجهيهما بأعلام المملكة العربية السعودية، وعلَّقت: "وينظم لأخته مالك قلب أمه وروحها سمير".

ورأى البعض أن سمير يشبه خاله باسل، بسبب شكل شاربيه.

لجين عمران في دبي Bling

وتشارك الإعلامية في برنامج تلفزيون الواقع دبي Bling، الذي سيعرض على منصة "نيتفلكس" العالمية، حيث يتناول قصة حياة 10 أثرياء عرب من مختلف المجالات من بينها: العقارات، والإعلام، ومشاهير سوشال ميديا، حيث يتحدثون عن تفاصيل قصة تأسيسهم امبراطوريتهم وثروتهم من دبي، لعيش حياة مرفهة في دبي.

ويتابع العمل يوميات وتفاصيل أسرار المشاركين، ويسلط الضوء على المنافسة بين الأصدقاء و غيرها.

ويشارك في العمل 10 أغنياء هم: زينة الخوري، ولجين عمران، وكريس فايد، وفرحانة بودي، وإبراهيم الصمدي، ومروان العوضي وزوجته، صفا صديقي، ولجين عضاضة، وغيرهم.

