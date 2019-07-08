الظهور الأول لريهام سعيد بعد انتشار خبر إصابتها بمرض جلدي وتعلّق: "وشي موجود موقعش"!

أطلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد للمرة الأولى عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك عقب انتشار أخبار إصابتها بمرض جلدي خطير وبكتيريا في الوجه خلال الأيام الماضية، حيث بدا عليها التعب الشديد في الصورة، إلّا أنها طمأنت متابعيها أن حالتها الصحية تتحسن تدريجيًا وبحاجة للدعوات.

وقالت سعيد معلقة على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام: "أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله، بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".

الجدير ذكره، أنه بعدما أجرت ريهام سعيد الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها تعاني من ميكروب في وجهها وهناك تخوف من وصول الميكروب للمخ، لذا قرر الأطباء إخضاعها لعلاج مكثف للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها بالإضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة أسبوعين حتى تتجاوز مرحلة الخطر.

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