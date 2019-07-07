الموت يخطف الفنان صاحب دور "بلال" في فيلم الرسالة..هذا ما قاله قبل وفاته!

توفي الفنان الليبي علي أحمد سالم عن عمر 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وهو الفنان الذي قام بأداء دور الصحابي الجليل بلال بن رباح في فيلم الرسالة عام 1976، والذي أخرجه المخرج الراحل مصطفى العقاد.

وكان للفنان الراحل تصريحًا حول عمله في المجال الفني صرّح به قبل وفاته بفترة قليلة وقال: " لا أزال عاطلا عن العمل السينمائي منذ فتح مكة"، في إشارة إلى مشهده الأخير في فيلم الرسالة.

الفنان الراحل علي أحمد سالم بدأ حياته كمذيع من ثم انتقل للعمل في الأخبار عبر شاشة التلفزيون الليبي، ودخل فيما بعد عالم الفن وشارك في العديد من الأعمال المسرحية مثل "ثورة الزنج"، ومن ضمن أعماله التلفزيونية "محكمة الشعراء، و"رحلة إلى" وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن الفنان الراحل اشتهر بأدائه لدور الصحابي الجليل بلال بن رباح في فيلم الرسالة، وتم تكريمه سابقًا من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة مع عدد من الشخصيات الفنية في عام 2017.

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