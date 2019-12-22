مُجددًا.. هل تخفي شيرين عبد الوهاب خبر حملها؟ صور!

أحيت الفنانة المصرية "شيرين عبد الوهاب" حفل غنائي مكتمل العدد في قاعة المنارة/مصر.

الحفل الذي أحيته "شيرين عبد الوهاب" يعتبر الأول بعد منعها من التحدث أو إعطاء تصريح رسمي على خلفية المشاكل التي واجهتها في حفليها بالرياض ضمن مهرجان الترفيه 2019 والتصريحات التي إعتبرها البعض معيبة بحق المراة وكان منها وصف النساء بالعوانس، وانه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كافة الظروف، مما استفز الجمهور الذي أطلق هاشتاق "إخرسي يا شيرين"، ودفع نقابة الفنانيين المصريين إلى قرار منعها من التصريح.

غنت شيرين مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة كان منها "حبه جنه، أنا كتير، مشاعر، كتر خيري" وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ المدرجات وهتف بإسمها طوال الحفلة.

وما إن انتشرت صُور إطلالة شيرين عبر السوشال ميديا حتى تكهن الجمهور بأنها حامل، إذ لاحظ الجميع زيادة في وزن الفنانة. هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر عن شيرين شائعات الحمل، وكانت في كل مرة تنفي الموضوع.

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من ناحية أخرى تصدر إسم شيرين عبد الوهاب التريند في تويتر على أثر الحفلة التي أحيتها.

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