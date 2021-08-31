العالمية تحط على كتفي نانسي عجرم مُجدداً وهذه المرة بدويتو غنائي مع بيلي ايليش!

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تعيش حالة نشاط فني كبير بعد طرح آخر ألبوماتها الغنائية والذي حمل عنوان "Nancy 10" ومن بعدها مشاركتها في سلسلة حفلات ناجحة كان آخرها في أنطاليا.

نانسي عجرم والتي كانت ضيفة أحد البرامج الحوارية فجرت قنبلة من العيار الثقيل بعد أن أكدت أن هنالك تعاون مُنتظر بينها وبين النجمة العالمية بيلي ايليش وهو بالتحديد دويتو غنائي إلا أن جائحة كورونا كانت قد أوقفت المشروع وقتها إلا أن الأمر تم فتحه مُجدداً.

صرحت ملكة البوب العربي نانسي عجرم عبر إذاعة إنرجي عن مشروع ديو عالمي مع النجمة العالمية Billie Eilish 🤩💖 #نانسي_في_إنرجي pic.twitter.com/liyxZA323v — Gorgeous Nancy (@Gorgeous__Nancy) August 30, 2021

الأمر كان قد بدأ بعد أن أعلنت بيلي ايليش حُبها لأغاني نانسي عجرم منذ عدة أشهر، وأكدت بيلي أن الأمر بدأ بعد أن سمعت أغنية "إنت إيه" خلال مقطع فيديو طريف بالصدفة ومن بعدها بدأت البحث واعجبت يـ أغنية نانسي عجرم "في حاجات"، وتابعت تحديداً "أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغانيها والطريقة التي تغني فيها.. أذكر أول مرة استمعت فيها لأغنية نانسي خلال فيديو شاهدته بالصدفة وكانت أغنية إنت إيه ضمن الفيديو..بدأت بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغاني نانسي المفضلة بالنسبة لي".

بالحديث عن نانسي عجرم فهي تستعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس 2 من شهر سبتمبر في مصر وبالتحديد على المسرح الروماني في الساحل الشمالي ومن المتوقع أن تغني باقة من أعمالها الجديدة وعلى رأسها أغنية "سلامات" والتي ما تزال تحقق أرقام كبيرة ليومنا الحالي بأكثر من 8 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب فقط.

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