العيدان تفتح النار على العسيلي بسبب صورته مع زوجته: "فرحان وايد مصور المدام بالمايوه"!

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان رسالة نارية وانتقاد لاذع للفنان المصري محمود العسيلي، وذلك بعد ظهوره مؤخرًا في صورة انتشرت على مواقع التواصل برفقة زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم والتي ارتبط بها منذ فترة وجيزة.

وكان العسيلي قد ظهر في الصورة التي نشرتها زوجته أمنية عبد المنعم أثناء تواجدهما في بركة السباحة وقضائهما للإجازة في شهر العسل في المالديف، وما أثار الجدل حول هذه الصورة هو أن زوجة العسيلي ظهرت مرتدية المايوه، لتنهال الانتقادات عليهما من كل صوب.

وجاء في تعليق مي العيدان التي أعادت نشر صورة العسيلي مع زوجته في بركة السباحة، وقالت: "يا حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد ان مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة والا فلا".

تعليق العيدان أثار جدلًا بشكل أكبر حول الأمر، ودعاها البعض إلى عدم التدخل في شوؤن الآخرين، إلى جانب أن البعض اتهمها بأنها تنتقد كل المشاهير بسبب وبدون سبب، وهو ما دفع العيدان لحذف المنشور عن العسيلي لاحقًا.

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