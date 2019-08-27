نادين الراسي تعلن عودتها في أول عمل درامي بعد انقطاع طويل "لا شيء أجمل من العودة"

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن عودتها لممارسة نشاطاتها الفنية، وشاركت جمهورها عبر موقع إنستغرام صورتين من لحظة توقيعها على عقد المشاركة في عمل درامي لم تكشف الكثير من تفاصيله، ويأتي ذلك بعد غياب طويل حيث مرت في العديد من المشاكل التي تسببت لها بإحباط كبير دفعتها للانتحار في وقت من الأوقات.

وعلقت الراسي على الصور التي نشرتهم وقالت: " "لا شيء أجمل من العودة، خصوصا عندما يخالج شعور بالاحباط وأنك على وشك الخسارة. احتاج دائماً إلى صلواتكم"، طالبة الدعاء لها بالتوفيق.

كما نشرت مقطع فيديو في خاصية "الستوري" عبر "إنستغرام" توجّهت فيه إلى جمهورها وأصدقائها بالقول: "إلى كل من شاركني حزني وفي حلّ مشاكلي وصلّى لاجلي ووقف بجانبي، أحببت مشاركتكم دموع الفرحة وإخباركم بأنني عدت، أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأفضل مما كنت".

الجدير ذكره، أنه كان قد تم اتهام نادين الراسي خلال فترة مرضها واكتئابها بأنها تتعاطى المواد المخدرة، إلّا أنها خضعت لفحوص أثبتت أنها لم تأخذ أي نوع من المخدرات، وأكدت أنها بعد محاولتها الانتحار اوقفت جميع المهدئات التي كانت تتناولها.

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