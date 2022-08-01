الفلسطيني علي سليمان بطل مسلسل يتناول حياة الخليفة معاوية بن ابي سفيان

تداولت العديد من الصفحات الإخبارية وصفحات السوشال ميديا المعنية بأخبار المشاهير أنباء حول التحضير لعمل تاريخي عربي يضم نخبة من النجوم العرب يتناول قصة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان

قصة الخليفة معاوية بن أبي سفيان في مسلسل تلفزيوني

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن العمل سيتكون من 30 حلقة وسيعرض في رمضان المقبل ويحمل عنوان مبدئي يحمل اسم معاوية، وسيكون من إخراج الفلسطيني المصري طارق العريان ومن بطولة الفنان الفلسطيني علي سليمان

ويشارك في العمل المقرر تصويره في تونس عدد من نجوم الوطن العربي، ومن سوريا سيشارك في العمل كل من فادي صبيح، أيمن زيدان، محمد حداقي، سامر المصري، ميسون أبو أسعد، علي صطوف، لجين إسماعيل، علا سعيد، سارة بركة، وعدد واسع من الأسماء السورية والعربية

مسلسل معاوية ليس الأول ولكن

مسلسل معاوية القادم والذي تشير التقارير إلى أنه سيعرض في رمضان 2023 ليس العمل الأول الذي يتناول قصة الخليفة معاوية بن أبي سفيان، حيث سبق وتناول المسلسل التاريخي السوري معاوية والحسن والحسين

وجسد شخصية الخليفة معاوية في هذا العمل الذي عرض عام 2011 الفنان السوري رشيد عساف، وأخرجه عبد الباري أبو الخير، وأثار العمل ضجة كبيرة وصلت إلى حد المطالبات بإيقافه

الجمهور يستذكر المخرج الراحل حاتم علي

وبعد انتشار الكثير من الأخبار حول المسلسل التاريخي "معاوية" عبر عدد من الجمهور عن سعادتهم في انتظار هذا العمل متمنين أن يتم تناوله بشكل جيد

فيما استذكر عدد كبير المخرج السوري الراحل حاتم علي والذي يعتبر من أفضل المخرجين العرب الذين تناولوا الأعمال التاريخية، حيث قدم الراحل خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال التاريخية التي نجحت نجاحًا باهرًا جماهيريًا

أبرز الأعمال التاريخية التي قدمها الراحل حاتم علي:

الزير سالم

صلاح الدين الأيوبي

صقر قريش

ربيع قرطبة

ملوك الطوائف

الملك فاروق

مسلسل عمر بن الخطاب

من هو الفنان الفلسطيني علي سليمان؟

هو فنان من مواليد عام 1977 في مدينة الناصرة الفلسطينية، شارك في عدد من الأعمال العالمية مثل فيلم المملكة من بطولة جيمي فوكس، وفيلم كتلة أكاذيب إلى جانب ليوناردو دي كابريو، كما عرف من خلال فيلم الجنة الآن



درس الفنان الفلسطيني التمثيل في معهد ليڤنشتاين وقدم العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية والكلاسيكية، أول بطولة له كانت في فيلم أخرجه هاني أبو أسعد وشارك لاحقًا في عدد من الأفلام من إنتاج استوديوهات يونيڤيرسال الهوليودية