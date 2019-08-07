الفنانة أروى تنجو من الموت وتكشف أن منزلها بالقرب من موقع انفجار معهد الأورام!

حالة من القلق والحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي والعالم العربي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد واقعة انفجار معهد الأورام في وسط القاهرة، والذي راح ضحيته 19 شخصًا، بالإضافة إلى 30 جريحًا بحسب آخر التقارير الصادرة عن وكالات الأنباء.

وبالمصادفة، تبيّن أن الفنانة أروى اليمنية تقطن بالقرب من الموقع الذي حدث فيه الانفجار، فقامت بنشر صور من شرفة منزلها، وفاجأت متابعيها كم أنها قريبة من انفجار معهد الأورام، فسارعت للتعليق على الصور الخاصة بالحادث التي نشرتهم عبر تويتر وقالت: "الحمدلله ما في خسائر مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمدلله..الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين، معهد الأورام".

لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله.. الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين#معهد_الاورام pic.twitter.com/IRBezqCc5u — اروى - Arwa (@ArwaOnline) ٥ أغسطس ٢٠١٩

يشار إلى أن حالة من الذعر سيطرت على الشعب المصري بعد سماع أخبار الانفجار الذي وقع في معهد الأورام وسط القاهرة، وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن الحادث نتج عن تصادم 4 سيارات أحدها مليء بالمتفجرات، والتالي حصل ما حصل.

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