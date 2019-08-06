بعد أحمد حلمي..تامر حسني يعلن عن دخوله المنافسة بفيلمه الجديد "الفلوس" (فيديو)

يبدو أن المنافسة ستكون في أشدّها خلال الأسابيع القادمة في عالم السينما المصرية، حيث بعدما أعلن الفنان أحمد حلمي وأيضًا محمد رمضان عن أحدث أفلامهم لموسم الأعياد والصيف، دخل تامر حسني السباق إلى جانبهم بقوة ونشر برومو فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس".

وتلقى تامر حسني التهنئات والمباركات من الجمهور والفنانين على فيلمه الجديد، بالإضافة إلى تهنئة خاصة من زوجته بسمة بوسيل التي كتبت عبر "ستوري إنستغرام" وقالت: "مبروك يا حبيبي يا رب يوفقك ويكرمك على طول، إن شاء الله يكسر الدنيا..فخورة فيك دايمًا"، ليرد عليها تامر ويقول: "شكرًا يا حبيبة قلبي يا رب يا رب يا رب يكرمني في الفيلم دا انتي عارفة انا تعبت قد ايه فيه".

وفيلم "الفلوس" سيعرض قريبًا في دور العرض والسينما، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، محمد سلام، خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وبوجود ضيوف الشرف أحمد السقا ومي عز الدين، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

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