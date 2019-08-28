الفنانة أمينة رشيد في ذمة الله عن عمر83 عامًا

توفيت الفنانة المغربية أمينة رشيد عن عمر ناهز الـ83 عامًا وشيّع جثمانها يوم أمس الثلاثاء في مدينة الدار البيضاء في المغرب، تاركة خلفها رصيدًا فنيًا مميزًا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية في مسيرة مهنية كانت قد بدأتها منذ عام 1962.

وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، في بيان، إن رشيد؛ "قدمت خلال مسارها الفني ما يزيد عن 60 عملا مسرحيا، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ 1962"، مضيفةً: "مارست العمل في الإذاعة المغربية لسنوات طويلة وقدمت حوالي 3500 تمثيلية ومسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفلام".

وتعد أمينة رشيد، واسمها الحقيقي، جميلة بنعمر، المغربية الأولى التي تشتهر في مجال التمثيل، في وقت كانت فيه مهنة التمثيل حكرا على الذكور، الذين كانوا أيضا يقومون بأداء أدوار النساء.

وتزوجت أمينة رشيد من الكاتب الراحل، عبدالله شقرون، الذي ألف كتابا عن مسيرتها الفنية بعنوان "أمينة رشيد ممثلة في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما"، وكان آخر ظهور للفنانة في 23 يوليو الماضي خلال حفل تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ بمدينة الهرهورة المغربية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: