كيف كان رد فعل أنغام بعدما علمت بإرجاع زوجها أحمد إبراهيم زوجته الأولى لعصمته؟

إن دوام الحال من المحال، فبعد أن عاشت الفنانة المصرية أنغام أشهر مليئة بالسعادة والراحة النفسية برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، يبدو أن الخلافات والمشاكل قد بدأت بالفعل فيما بينهما، خاصة بعدما قام الأخير بإرجاع زوجته الأولى ياسمين عيسى إلى عصمته.

وبحسب المصادر الصحفية، قام أحمد إبراهيم بإرسال إخطار إلى ياسمين عيسى زوجته الأولى لإعادتها، على الرغم أن أنغام كان شرطها أن تكون هي الزوجة الوحيدة، لذا في رد فعل غاضب منها قامت بحذف منشورات على إنستغرام، أحدهم كانت تهنئ فيه زوجها بعيد ميلاده برسالة مكتوبة بخط يدها، بالإضافة إلى تعليق لها على منشور زوجها الذي هنأها فيه على ألبومها "حالة خاصة جدًا".

الجدير بالذكر، أن أنغام منذ أن خاضت في هذا الزواج وأعلنت عنه رسميًا، تعرضت للكثير من الضغط والانتقادات، حيث رأى البعض أنها سرقت الرجل من بيته وعائلته وهدمت علاقته بهم، إضافة إلى ما سبق وقعت القطيعة بينها وبين الفنانة أصالة بسبب صلة قرابتها بزوجة أحمد إبراهيم الأولى ياسمين عيسى.

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