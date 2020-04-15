الفنانة السعودية ريم عبدالله تروي تفاصيل اندلاع النيران في منزلها!

طمأنت الفنانة ريم عبدالله الجمهور العربي على حالتها الصحية مؤكدة للجميع أنها نجت وشقيقتها من الحريق الذي اندلع في منزلها، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات.

وقالت ريم عبدالله عن تفاصيل الحادثة التي وقعت بسبب توصيلة كهربائية: "كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق".

وأضافت: " انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذار جرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت.."، واختتمت حديثها قائلة: "المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدًا ولذلك انتبهوا على حالكم وللتوصيلات والشواحن وخدوا بالكم من كل حاجة".

حريق في منزل ريم عبدالله بسبب توصيلة @NajmiHasan : by pic.twitter.com/I9a0m0dUMo — هيئة المشاهير (@almobark_) April 14, 2020

على الصعيد الفني، فإن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة السعودية ريم عبدالله هو مسلسل "عندما يكتمل القمر" الجزء الثاني.

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