ديما بشار نجمة طيور الجنة تُثير الجدل حول زواجها بسبب صورتها مع طفلة!

انتشرت مؤخرًا العديد من الأخبار حول زواج نجمة قناة طيور الجنة "ديما بشار" وانجابها لطفلة، وجاءت هذه الأخبار بعد تداول صور لها تظهر فيها وهي تحمل طفلة صغيرة.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة جدًا بسبب غياب بشار عن الإعلام والتلفزيون سنوات طويلة، وآخر ظهور لها كانت ما زالت في مرحلة الطفولة، لتبقى صورتها كطفلة محفورة في أذهان الجمهور بالرغم من مرور سنوات طويلة على ابتعادها.

وبعد تداول هذه الأخبار بكثرة، خرجت بشار عن صمتها وكشفت عبر حسابها في فيسبوك حقيقة الأمر، مؤكدة انها لم تتزوج وأن الطفلة التي كانت تحملها في الصورة هي مريم ابنة شقيقها محمد بشار.

فيما تساءل البعض عن سبب هذه الضجة خاصة أن بشار من مواليد عام 2000 أي أنها تبلغ حاليًا 19 عامًا.

وأثار التغيير الكبير الذي طرأ على شكل بشار وتحولها لعمر الشباب حالة ضجة كبيرة بسبب تحولها من الطفلة الصغيرة التي اعتاد الجمهور عليها إلى فتاة كبيرة بعمر العشرينات.

يُشار إلى أن ديما بشار حققت شهرة واسعة في طفولتها من خلال تقديمها عدد من الأغاني والأناشيد الخاصى بالأطفال عبر قناة طيور الجنة، وشكلت بشار جزء من ذاكرة الطفولة لدى العديد من الشباب والشابات.

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