الفنانة رغدة برفقة سوزان نجم الدين وحنان مطاوع.. وملامح التقدم في السن تصدم الجمهور (صور)

انتشرت يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، أطلت فيها الفنانة السورية رغدة بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني، وبدت عليها ملامح التقدم في السن بشكل واضح، وهو الأمر الذي تفاجئ فيه الجمهور وترك البعض في حالة صدمة من هذا التغيير الجذري.

وكانت الفنانة المصرية حنان مطاوع قد شاركت صورة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام، مع الفنانة رغدة والفنانة سوزان نجم الدين، أثناء تواجدهن في إحدى المطاعم لتناول وجبة العشاء، وكانت هناك أيضًا صور أخرى لرغدة برفقة سالي عبد السلام التي شاركت هي الأخرى الصور مع متابعيها.

يشار إلى أن الكثير من التعليقات على الصور التي ظهرت فيها رغدة لم تكن في الجانب الإيجابي، فالبعض قال لها أنها أصبحت عجوزًا بعد أن كانت جميلة الجميلات، وقسم كبير من التعليقات الأخرى هاجمتها بسبب موقفها في الأزمة السورية وتشجيعها على قتل الأطفال والأشخاص الأبرياء بحجة أن النظام فوق كل اعتبار، وذلك بحسب ردود الفعل التي تم متابعتها على مواقع التواصل.

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