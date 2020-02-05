الفنانة شهيرة تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع الراحلة نادية لطفي

رحلت يوم أمس عن عالمنا الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي عن عمر 83 عامًا، تاركةً خلفها إرث فني وحضور سينمائي لا ينسى وباقٍ حتى إشعار آخر، ولكن كل ما تبقى في الوقت الحالي على الصعيد الشخصي لها فما هو إلا مجرد ذكريات أصبحت من الماضي، وفي التفاصيل القادمة خلال هذا المقال سنخبركم عن آخر مكالمة جمعتها بالفنانة شهيرة قبل الوفاة بأسبوعين.

وكشفت الفنانة شهيرة عبر حسابها على موقع فيسبوك، تفاصيل آخر مكالمة أجرتها مع الفنانة الراحلة نادية لطفي قبل الوفاة بـ13 يومًا، وقالت عنها: "كنت أتفقت معاكي من ١٣ يوم تقريبا أني هزورك قولتيلي يللا تعالي قلتلك انا هكلم دلال عبد العزيز وهنيجي سوا".

وتابعت: "و قالتلي بشوق عايزه اسمع صوت محمود وحشني قلتلها نايم مره تانيه حبيبتي..وكنت بعزيها في وفاه زوجه أبنها وازاي كانت بتحبها وأن أبنها احمد ماكانش بيسيبها طول فتره مرضها وللأسف أصريت هي تروح المدافن والمشوار بالنسبه لها صعب ومن يومها تدهورت الحاله ودخلت العنايه المركزه ولكني لم أتخيل أنها النهايه".

وأضافت: "( درس) لا نؤجل زياره الحبايب وخاصه المرضي منهم مهما كانت الحاله مستقرة فبين ((طرفه عين وأنتباهتها يغير الله من حال إلي حال ))".

واختتمت شهيرة: " الله يرحمك ياحبيبتي برحمته الواسعة التي وسعت كل شيئ ويرزقك الجنه ونعيمها يارب وداعا جميله جميلات السينما المصريه".

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