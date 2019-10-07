الفنانة صباح الجزائري تحتفل بخطوبة ابنتها "ترف"..شاهدوا الصور الأولى

احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بخطوبة ابنتها ترف التقي من شاب يدعى "خالد"، وشاركت فرحتها بهذه المناسبة مع جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، ونشرت صورة من الاحتفال الذي على ما يبدو أنه اقتصر على حضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وظهرت الفنانة صباح الجزائري في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وهي في كامل أناقتها وفرحتها أثناء وقوفها إلى جانب ابنتها ترف وخطيبها خالد، وتركت تعليقًا هنأت من خلاله ابنتها وقالت: " الف مبروك يا بنت قلبي كبرتِ و خطبتك وانشالله عقبال فرحتكن الكبيرة يا إمّي...خالد وترف الله يخليكن لبعض ويحميكن".

وتفاعل مع هذا الخبر عدد كبير من نجوم الدراما السورية والذين تقدموا لزميلتهم صباح الجزائري بالتهنئة والمباركات بمناسبة خطوبة ابنتها ومن بينهم: سلاف فواخرجي، ميسون أبو أسعد، صفاء سلطان، شكران مرتجى، إمارات رزق، وهيا مرعشلي.

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة صباح الجزائري مشاركتها في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "شوارع الشام العتيقة" بشخصية أم عرب، إلى جانب كل من رشيد عساف وعاصم حواط ويحيى بيازي والليث المفتي وغيرهم من النجوم السوريين.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: