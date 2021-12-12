الفنانة منة فضالي أمام المحكمة بتهمة السرقة..تفاصيل صادمة!

وُجهت تهمة السرقة للفنانة المصرية منة فضالي من قبل فتاة تدعى إسراء ريان، وذلك بعد أن تم سرقة 4 قطع ملابس المتجر الإلكتروني الذي تملكه الأخيرة، وهو ما أدى إلى مثول فضالي أمام محكمة جنح 6 أكتوبر في قضية نصب واحتيال على صاحبة المتجر.

وفي التفاصيل، كانت بداية القصة أن تقوم الفنانة المصرية منة فضالي بالدعاية والترويج للمتجر الإلكتروني الخاص بالفتاة، مقابل ما اختارته من فساتين كانت معروضة على حساب الفتاة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل قامت منة فضالي باختيار عدد من الفساتين، وتم توصيلها بواسطة مندوب إلى مكان سكنها.

وبعد ذلك، ارتدت فضالي الفساتين وتصورت بهم خلال حفل عيد ميلادها ولم تقم بأي ترويج أو دعاية للمتجر بحسب الاتفاق الذي تم مع صاحبة المتجر، وعندما حدث ذلك طالب صاحبة المتجر منة فضالي برد المستحقات، ولكن الأخيرة تهربت منها وأنكرت، وهو ما دفع صاحبة المتجر للجوء إلى القضاء وتوجيه تهمة النصب والاحتيال للفنانة المصرية.

ووثقت صاحبة المتجر ادعاءها بما تم من خلال رسائل صوتية وكتابية بينها بين حساب منة فضالي الموثق على إنستغرام، وهي رسائل تؤكد تسلمها الملابس، وبناء عليه تم رفع دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضد الفنانة منة فضالي، والتي اتهمت فيها بالنصب والاحتيال.

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