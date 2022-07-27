الفنان السعودي خالد عبدالله ينتقل عبر الزمن في عمل مختلف

يشارك الفنان السعودي خالد عبدالله وشقيقه سعد عبدالله في عمل خيالي جديد من المقرر أن يعرض في بداية العام المقبل 2023، عبر إحدى المنصات الإلكترونية

خالد عبدالله يسافر عبر الزمن

يتناول العمل الذي يتميز بقصته الجديدة والمختلفة قصة شقيقان يخترعان آلة للزمن، ويجدان نفسيهما وقد عادا لأزمان قديمة جدًا، حيث يخوضان العديد من التجارب في رحلات تاريخية

ويتنازل العمل رحلة هذان الشقيقان مغامرات شيقة كثيرة بطريقة كوميدية مميزة، ويشارك فيه نخبة من النجوم ولم يتم الكشف بعد عن اسم أي نجم في العمل المرتقب

ويقوم الشقيقان بمطاردة أحد الأشرار ضمن حلقات متسلسلة، وخلال هذه التجربة يرتكبان خطأ يتسبب في أن تنقلهما الآلة في أزمنة مختلفة ومنوعة

ويجد الشقيقان نفسيهما في الكثير من المغامرات فمرة يكونان بين عرب الجاهلية، ومرة أخرى داخل الحضارة البيزنطية، وفي أحد التجارب يجدان نفسيهما بين الفرس ويخوضان صراع كبير في محاولة من أجل لقاء هذا الشخص الشرير والانتصار عليه

ويمر الشقيقان ببعض المواقف الطريفة نظرًا لاختلاف الحضارات، والمغامرة الشيقة التي يقومان بها، ويتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا نظرًا لقصته المختلفة التي تتناولها الدراما العربية لأول مرة

يُشار إلى أن الفنان السعودي الشاب خالد عبدالله كان قد شارك في عدد من الأعمال المميزة التي عرضها على عدد من المنصات العالمية ومن بينها "خلك شنب"، و"سوشال مان"، و"A Tale of Shadows".