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الفنان المغربي حاتم عمور يكشف عن إصابة زوجته بمرض السرطان بصورة مؤثرة

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:36
حاتم عمور وزوجته هند التازي

بطريقة مؤثرة جدًا، علم الجمهور والمتابعين للفنان المغربي حاتم عمور بخبر إصابة زوجته بمرض السرطان، وذلك من خلال صورة لحاتم عمور مع زوجته، حملت أسمى معاني الحب والدعم بين الشريكين في أحلك الظروف وأصعب الأوقات ونبذت اليأس وأبت إلّا أن تكون نجمة في سماء من أعلنوا استسلامهم للمرض.

وظهرت هند التازي زوجة حاتم عمور بصورة معه بالأبيض والأسود وتخلت عن شعرها تمامًا في سبيل العلاج من السرطان، وعلقت: "سرطان! وماذا بعد؟..الحمدلله ما زلت محتفظة بمعنوياتي بطاقتي الإيجابية وابتسامتي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابعت: "الحياة جميلة..شكرًا زوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي لوجودكم هنا بجانبي.."، وعبّرت عن حبها لزوجها كونه الداعم الأول لها وقالت له: "أنا أحبك".

وتفاعل الجمهور مع الصورة والتعليقات، وتمنى الجميع لزوجة حاتم عمور الشفاء العاجل من السرطان والعودة بصحة وعافية إلى عائلتها وأطفالها، حيث أن الثنائي تزوجا في عام 2010 ورزقا بطفلين وهما محمد وغيطة.

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