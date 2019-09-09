غضب وعتب من نقابة الموسيقيين على حكيم بسبب الحادث..فما الذي حدث؟

تضاربت الأقوال والتصريحات من الفنان المصري حكيم، والذي أثار قلق الجمهور يوم أمس بعد انتشار خبر تدهور المركبة التي كان يتواجد بها على طريق السويس، وخرج فيما بعد في مقطع عبر حسابه على إنستغرام وطمأن متابعيه على حالته الصحية.

ولكن تبين لاحقًا أن حكيم لم يتعرض لحادث سير كما انتشر، وإنما وقع الحادث لسيارة كانت بالقرب منه وقام بتصويرها ومشاركتها مع المتابعين وهو ما دفع الجميع للاعتقاد بأنه هو، وبالتالي أدى هذا الأمر لجدل كبير واستياء واضح خاصة من نقابة الموسيقيين التي علقت على ما حدث.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، قوله إن الفنان حكيم افتعل خبر تعرضه لإصابة في حادث سير كبير.

وأضاف مرتضى، في تصريحه لقناة "الحدث اليوم"، أن النقابة "متعجبة مما يحدث، فمنذ يومين استيقظنا على خبر إصابة حكيم في حادث كبير على طريق السويس، وبعد ذلك قام المخرج بتكذيب هذا الخبر، وقال إن الحادث كان لسيارة تسير بجانبه".

وتابع "حرصنا في نفس اليوم على الاتصال بحكيم للاطمئنان عليه، وأكدت لنا مديرة أعماله أنه بخير، ولم يتعرض لأي حادث، وعلى هذا الأساس أصدرنا بيانا لطمأنة الجمهور".

وأردف قائلا "وبعدها، فوجئنا بقيام حكيم بنشر فيديو له ويده مربوطة، مدعيا أنه تعرض إلى حادث، وطلب من جمهوره الدعاء له".

وختم مرتضى تصريحه بالقول "للأسف المطرب لم يحترم جمهوره ولا الإعلام ولا النقابة التي هرولت خلفه للاطمئنان عليه".

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