الفنان حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة

شهدت يوم أمس مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق والترقّب، وذلك عقب أن تداولت بعض الصفحات والمواقع شائعة وفاة الفنان حسين الجسمي في حادث سير أثناء ذهابه للمطار.

وبعد وقت قصير من نشر الشائعة، تصدّر اسم الفنان الإماراتي حسين الجسمي محركات البحث على جوجل، وذلك بعد أن طرحت العديد من التساؤلات حول الحالة الصحية للفنان وأيضًا حول حقيقة وفاته من عدمها.

وبطريقته الخاصة، رد الجسمي على مروجي شائعة وفاته وفي نفس الوقت طمأن الجمهور على حاله وذلك فقط من خلال مواصلته لنشر تغريداته وهو الأمر الذي يحرص على القيام به بشكل مستمر حتى يبقى على صلة بمحبيه ومتابعيه.

من اعتاد أن يسعد الناس

يصعب على الناس معرفة حزنه — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 7, 2020

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض بها الفنان حسين الجسمي لمثل هذه الشائعات، ولكنه دائمًا ما كان يتعامل معها بنفس الأسلوب، ويصب جام تركيزه على أعماله الفنية التي يهتم لها ويتابعها الملايين في الوطن العربي.

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