الفيشاوي يفاجئ زوجته بهدية في صالون التجميل والجمهور يعلّق: "وبنتك فين من الدلع ده؟"

تعرّض الفنان أحمد الفيشاوي لانتقادات عديدة خلال الساغات الماضية، والسبب في ذلك الهدية التي فاجأ بها زوجته ندى الكامل أثناء تواجدها في صالون التجميل، حيث اعتبره الجمهور بأنه تناسى موضوع ابنته لينا تمامًا وقضية النفقة الخاصة بها، ويمارس حياته بطريقة طبيعية دون الاهتمام بشيء آخر خارج إطار علاقته الزوجية الحالية.

ونشر الفيشاوي صورة له مع زوجته، عبر حسابه على انستغرام، وعلق قائلا “جبت ورد و تين شوكي و روحت لمراتي مفجأة”، فجاء له هذا التعليق من إحدى متابعيه الذي قال: " البوست دا محزن جدا لان بالصدفه لسه شايفه فيديو بنوتك النهارده و كلامها عليك فعلا حاجة تحزن جدا".

بينما قال له هذا المتابع مستنكرًا ما حدث بينه وبين ابنته: " طب اصرف علي بنتك ... قدرت تقول لبنتك مش عاوزك ازاي دي بنتك الوحيدة اتقي الله".

الجدير ذكره أن الفنان أحمد الفيشاوي بدأت الأزمات بالتدفق إلى حياته بشكل واضح منذ الشهر الماضي، فبدأ الأمر بوفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ومن ثم قامت طليقته ووالدة ابنته برفع قضية نفقة، وصدر قرار من المحكمة بحبسه لمدة شهر لامتناعه عن سداد النفقة لابنته.

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