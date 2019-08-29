مريم حسين تستفز الجمهور وتخاطبهم بطريقة غير لائقة: "إيش هالأسئلة الغبية هذي!"

استفزت الفنانة المغربية مريم حسين عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أسلوبها الغير لائق في مخاطبة الجمهور أثناء تسجيلها لإحدى مقاطع الفيديو التي تشاركها عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وعلقت حسين خلال المقطع على بعض الأمور التي تكرهها بسبب أنها شخصية مشهورة ومن ضمنها فضول الجمهور لمعرفة تفاصيل حياتها وأسئلتهم التي وصفتهم بالغبية، وقالت: " لا أحب 3 أو 4 أشياء.. لا أحب عندما يسألني أحد إلى أين أنت ذاهبة، إذا لم أقم بإعلان وجهتهي فلا داعي لتسألوني.. ولا أحب أن تسألوني متى ترجعين من سفرك، وأنا لم اسافر بعد".

وأضافت: "أو حين أنشر صورة في المطار فيسألني البعض شو عم تعملي بالمطار؟ ما هذا السؤال الغبي؟ أنصحكم أن تتناولوا طعامكم حتى يدخل الأكسجين إلى مخكم".

وبالتأكيد كانت ردة فعل الجمهور غاضبة وغير راضية على هذه الطريقة بالتواصل من قبل مريم حسين، حيث نصحها البعض بالابتعاد عن الغرور إضافة إلى ضرورة الانتباه على الطريقة التي تخاطب فيها متابعيها خاصة وأنهم هم أساس شهرتها.

يشار إلى أن مريم حسين في الفترة الماضية اشتعلت أزمة بينها وبين الإعلامي صالح الجسمي عندما أعلن أنّه يريد مقاضاتها على خلفية إنتشار فيديو مصوّر نُسب إليها ووصف بالإباحي، وعلق عليه "مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائماً تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة".

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