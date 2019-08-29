تعليق غير متوقع من الفنانة السورية سارة نخلة بعد تجربة زواجها السابق من ممثل مصري

عقب انتهاء علاقتها بزوجها السابق، علقت الفنانة السورية سارة نخلة على تجربتها بالزواج من الممثل المصري أحمد محمود عبدالله، وخصت بكلامها المرأة المصرية والطريقة التي تتبعها حتى تستطيع تحمّل "النكد"، مشيرة إلى أنها تستحق أن يصنع لها تمثال على ما تقوم به.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة وملكة جمال سورية سارة نخلة تعليقًا عبر حسابها على موقع فيسبوك وقالت: " أقسم بالله و الله على ما أقول شهيد ومن دون أي مجاملات و بعد ٩ سنين في مصر ومش عشان أنا مصرية وبحمل الجنسية المصرية لا ابدًا وحيات ربنا.. الست المصرية يتعملها تمثال أقسم بالله، الست المصرية هي أساس البيت ولولا صبرها واستحمالها ولا كان في بيوت اتعمرت ولا في مراكب مشيت".

وتابعت: "الستات دي شايلة مسؤولية جبال ما تقدرش عليها، لازم نحييهم و يتعملهم عيد مخصوص عيد الست المصرية، شغل برا البيت و جوا البيت و بتشارك في مصروف البيت و عيالها متفوقين".

وأضافت: "أنا بشوف ستات بقول يارب أبقى عندي الإرادة دي و القدرة على استحمال نكد الرجالة ، انتو ازاي كدا الله اكبر عليكو الستات دول شرفنا و لازم الرجالة كلهم يحترموهم ويقدروهم دي مامتك و مراتك وأختك و بنتك".

وكان كل من أحمد محمود عبدالله وسارة نخلة قد تزوجا في مصر قبل 3 سنوات، وانتهت علاقتهما بعد مشاكل كثيرة وصلت إلى القضايا والدعاوى القانونية في المحكمة، حيث كانت الفنانة السورية قد أكدت ذلك من خلال ما قالته على حسابها: " الحمد لله على نعمة الخلع، حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة".

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