هند القحطاني ترد على محرضي قتلها .. وتهدد باتخاذ الإجراءات القانونية (فيديو)

قالت الناشطة السعودية هند القحطاني، إنها تعرضت للتحريض على قتلها وذلك بسبب مقطع فيديو ظهر فيه شاب يقول إنه باكستاني من أم قحطانية، لافتًة إلى أن هناك شبابا اعتدوا عليه وقاموا بتصويره قصرًا كون أمه قحطانية.

وأوضحت هند القحطاني في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أن الأمر غير إنساني ولكن تبيّن أن "أمْ" الشاب الباكستاني ليست قحطانية ولكن مجرد قوله بأن أمه قحطانية تسبب لها في أذى واصفًة من حرضوا ضدها بالإرهابيين المتطرفين.

فيديو

مصادر.. القبض على شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على شاب وقاموا بنشر الاعتداء عبر حساب المعتدى عليهً في سناب شات #خطف_شاب_في_ابها #خطف_ pic.twitter.com/Q1zPVWq9hT — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 27, 2019

وأضافت هند القحطاني: "الإرهابيين تركوا السالفة وبدأوا يقولون شوفوا بنتكم هند القحطاني وينكم عنها تيجون تتشطرون على شاب ضعيف ليه وأنا إيش دخلي ألا لعنة الله عليكم يا متطرفين يا أعداء الإنسانية جايين تحرضون على بدل ما تعلقون على السالفة واللي قعد يصير بإنه جريمة بحق الإنسانية".

واستطردت الناشطة السعودية قائلًة: "يعني قولوا حرام وليش ها التعنيف للرجل وتصويره والتشهير فيه يعني بدل ما تقولون كلمة حق وتدافعوا عنه قلبتوا على صايرين تحرضون عليّ يعني تعاطفتم معه طيب وأنا".

وهددّت: "أصلًا ابن أمه اللي يقدر يوصلي أو يمس شعرة من راسي أنا بأمريكا يا حبيبي انت وإياها والله مو من صالحكم أصلا كل التويتات أنا أصورها وراح أرفعها للجهات المعنية هنا بأمريكا يعني تحلم أو تحلمين إنكم تدخلون أمريكا أو أي دولة من الدول الحرة المتقدمة".

وفي مقطع فيديو آخر قالت هندي القحطاني: "ويش دخلي أنا ما أمثل القحاطين أعدادهم كتير وزي ما قلت ابن أمه يقدر يوصلي ويؤذيني على بالكم الدنيا لعب وسهلة يعني وبكيفكم أنا بحياتي ما شوفت ها العقليات الإجرامية واللي يقول اسحبوا عيالها منها وين أهلهم يختطفونهم يعني تحريض على القتل والاختطاف وكل ها التغريدات مصورة".

وأعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، أنه ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم“.

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